Marta sigue sin noticias de Antonio David Flores: “Desde el miércoles no ha hablado con él”

Ella ha desaparecido el mapa y él se ha ido de procesión, Marta Riesco y Antonio David Flores llevan 7 días separados y sin tener ningún tipo de comunicación. Rocío Flores asegura que su padre está "bloqueado” y no sabemos si tiene bloqueada a Marta, pero sí que lleva 7 días sin ponerse en contacto con ella. Y decimos siete y no cinco porque Iván García insiste en confirmar que la relación de los enamorados se rompió el pasado miércoles y no el viernes en directo.