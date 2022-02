Marta López, sobre Antonio David Flores y Marta Riesco: “Están jugando a engañar para justificar algunas cosas”

Cuando todo el mundo se pregunta si están a no están juntos Marta Riesco y Antonio David Flores , Marta López ha hablado con Olga Moreno y nos ha confirmado que la pareja podría estar jugando al despiste para “justificar algunas cosas” pero sobre todo, ha dejado claro que Olga Moreno no va a arremeter contra el padre de su hija y que a ella Marta Riesco le importa “tres pimientos” .

Ellos no contestan, su Instagram dice que ya no se quieren y Miguel Ángel Nicolás asegura que nunca han roto. Nadie sabe con exactitud en qué punto está el amor de Marta Riesco y Antonio David Flores y según Marta Lopez, a la que no le importa ya absolutamente nada es a Olga Moreno, la tercera en discordia.