Lara Sajen no quería hablar, pero escuchar a Marta López decir que le importaba muy poco que la criticara, ha roto su silencio. La superviviente fue una de las amigas de Olga Moreno que estuvo presente durante su gran rajada y no ha dudado en confesar que ella sí puso verde a la colaboradora del Fresh y que Marta no confía en Olga al cien por cien.

Herida al escuchar que no le importaba su opinión, Lara ha cogido el teléfono y le ha contado al equipo del Fresh todo lo que se habló en la reunión de amigas de Olga Moreno. “Una de las que le puso verde fui yo”, ha asegurado Sajen al mismo tiempo que confirmaba que Olga no criticó a Marta López, pero que tampoco hizo nada para evitar que sus amigas si lo hicieran “Estaba en la mesa y ella en ningún momento dijo “de mi amiga no se habla”’.

Además, Lara ha dejado claro que la amistad de Marta y Olga no es tan sólida porque Marta le preguntó por la sinceridad de su amiga “Marta duda de su amistad con Olga Moreno… Me puso un mensaje y me dijo “Olga no me ha puesto verde, ¿no?”.

La supervivientes está convencida de que Marta tiene una guerra abierta con ella “Ella está con ese nervio de quién es más amiga y quién no” y que le ha traicionado “Marta se ha ido de la lengua, ella lo sabe”. Lara Sajen está muy enfadada.