Marta López, sobre la mudanza de Antonio David Flores: “No creo que David se quede con Olga”

Con todas las informaciones asegurando que Antonio David Flores habría aprovechado la escapada de Olga Moreno y Rocío Flores para sacar todas sus cosas del domicilio conyugal, Marta López ha asegurado que la única preocupación del matrimonio es el bienestar de los niños y que no cree que David se vaya a quedar a vivir con Olga.

“No sé si han hecho la mudanza o no, yo sé que el trato es súper cordial entre Olga, David, la familia. Él sigue yendo allí a la casa…” , ha comenzado a explicar Marta López como amiga del matrimonio y sobre todo, de Olga Moreno. La colaboradora del Fresh asegura que tanto Olga como Antonio David están muy preocupados por el bienestar de los niños y que van a hacer lo posible para que la familia siga unida “Lo único por lo que están preocupados es por los niños. Los niños tienen la residencia en la casa en la que vivían ellos y siguen viéndose allí que yo sepa , si han cambiado este fin de semana”.

Marta no puede confirmar que la mudanza definitiva del ex Guardia Civil se haya producido ya o se vaya a producir dentro de unos días, pero sí que es un hecho que se va a producir. Respecto a con quién se va a quedar David Flores, Marta tiene la sensación de que va a estar a caballo entre las dos casas “David es un chico que es mayor y que va a decidir lo que quiere hacer, Antonio David tendrá su casa y el niño no se va desvincular nunca ni de su hermana pequeña… Creo que van a seguir manteniendo que son una familia, en casa de Olga, David siempre tendrá una habitación e irá y vendrá cuando le dé la gana”.