Rosa Benito, sobre la entrevista de Rocío Carrasco en ‘El programa de Ana Rosa’: “Menos mal que reconoce que ella también ha hecho cosas mal”

Rosa Benito celebra que Rocío Carrasco haya decidido dejar a su hija a un lado

Rosa Benito: “Creo que Rocío Flores va a decir “me alegro, pero esto debería haber llegado hace más tiempo”’

Rosa Benito, sobre los escritos de Rocío Jurado contra Ortega Cano: “Yo no sé a qué se refiere, tampoco se sabía que había cuarenta y tantos folios hablando de Antonio David”

Rocío Carrasco se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar alto y claro sobre los Mohedano y sus hijos, y desde el mismo plató, Rosa Benito ha analizado y celebrado su intervención. Por primera vez, la hija de Rocío Jurado ha querido dejar a sus hijos a un lado y ha admitido que había hecho cosas mal.

“Dicen que no es tarde si la dicha es buena, hay que dejar a esos niños a parte”, es lo primero que ha dicho Rosa Benito al volver a escuchar la entrevista que su sobrina le había concedido a Joaquín Prat. Rosa ha recordado que ella siempre ha pedido que se dejara a los niños a un lado “Siempre lo he dicho, se puede hablar de la gente mayor… Siempre he hablado del sufrimiento de David, que yo no le creía cuando hablaba de la Jurado me ha llamado, la Jurado me ha dicho… Yo sabía que eso no era cierto”.

Y ha dejado claro que su sobrina no es la única que sufre en esta historia “Hay una niña que lo está pasando mal, hay un niño que lo está pasando súper mal, hay una madre que se arrepiente de haberle dado la custodia compartida al ser, cómo ella dice…” y ha celebrado que haya reconocido que no lo ha hecho todo bien “Menos mal que reconoce que ella también ha hecho cosas mal y que aparte a los niños, porque una de esas criaturas ha hecho algo, pero hace mucho tiempo, hace diez años… Pero no solo en cadenas, en redes, en digitales, en revista… hay que dejarlo a un lado”.

Rosa Benito ha pedido que se dé una oportunidad a ambas partes porque todos hemos cometido errores “Cuantas veces he dicho que me he equivocado, pero también tengo derecho para seguir adelante tras las equivocaciones que he tenido”.

Además, cree que Rocío Flores se habrá llevado una alegría “Creo que Rocío Flores va a decir “me alegro, pero esto debería haber llegado hace más tiempo”’.

Rosa Benito no sabía que Rocío Jurado escribía sobre su vida personal

Respecto a la intención de Rocío Carrasco de no contarle a Gloria Camila toda la verdad sobre el matrimonio de su madre con el torero Ortega Cano, Rosa se ha mostrado incrédula porque no sabe qué escritos hay “Yo no sé a qué se refiere, tampoco se sabía que había cuarenta y tantos folios hablando de Antonio David… ¿Qué le va a hacer daño? No sé lo está escrito, no nos podemos adelantar. A lo mejor no es nada o a lo mejor es mucho, pero hasta que no se sienten en la cocina o en el despacho, no se va a saber nada”.