Marta López, “Ojiplática” ante la declaración de amor de Efrén

“Yo pensaba que no iba a querer verle nunca más y me ha sorprendido, está blandita. Dice que se ha ablandado con el tema y que le da cierta ternurilla”, aseguraba Belén Ro sobre la reacción de Marta López al escuchar a Efrén afirmar que no se resistiría a besarla si la volviera a tener delante. Y Miguel Ángel Nicolás daba un paso más y aseguraba que la colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ se había quedado “Ojiplática”.