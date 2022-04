Marta López deja las cosas claras a Marta Riesco: “A Olga tú le importas cero”

“A Olga tú le importas cero”, es el mensaje claro que contundente que Marta López le ha mandado a Marta Riesco después de escucharle decir que Antonio David Flores se ve muy presionado por ambas partes. Marta López no está dispuesta a que culpen a la ganadora de ‘Supervivientes’ de algo que no es y ha querido dejarle claro a su compañera reportera, cantante y actriz, que si su novio no hace algo es porque no quiere “Me parece ridículo, que Antonio David va a dejar de ir a un sitio porque Olga le diga, sino ha ido es porque no le da la gana”.