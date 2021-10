Marta López, sobre la nueva victoria de Olga Moreno: “La justicia está hablando”

Los tribunales no han encontrado motivos suficientes para seguir con la demanda contra Olga Moreno que Rocío Carrasco interpuso tras la exclusiva que realizó la malagueña en 2018 y en la que hablaba del daño que le estaba haciendo a su familia. Y aunque según Paloma García-Pelayo, Rocío Carrasco piensa agotar todas las vías legales parece más que probable que Olga Moreno no reciba ningún tipo de sanción por sus palabras en una revista.

Tras ver un vídeo resumen de la información, su gran amiga Marta López ha mostrado públicamente su alegría “Estoy encantada, la justicia está hablando” y ha cuestionado la actitud incansable de la hija de Rocío Jurado “No voy a decir que esté perdiendo el tiempo, pero ¿Recurrir una tercera vez?”. Palabras ante las que no se ha podido quedar callada Alba Carrillo, que en esta ocasión ha confiado más en la justicia divina que en la terrenal “Perdiendo el tiempo no está porque a veces perder es ganar, la última palabra no la tiene la justicia”.