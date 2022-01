A Marta Riesco no le quita el sueño que Antonio David Flores duerma con Olga Moreno: “Le preocupan otras cosas”

Iván García, compañero de pasillos de la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y nuevo amor de Antonio David Flores, Marta Riesco, ha asegurado que hoy no había hablado con la joven pero que sabía de buena mano que el hecho de que Olga Moreno y el ex Guardia Civil siguieran viviendo bajo el mismo techo no era un tema que asustara o preocupara a su compañera “no le quita el sueño” .

Sin embargo, sí ha comentado que hay otras cosas que tienen a Marta Riesco muy preocupada “Sí le preocupa mucho las informaciones que se están dando de ella”. Y aunque no ha querido meterse en detalles muy concretos sí ha desmentido que se pida que no se muestren ciertas imágenes del pasado de la periodista “A mí nadie me ha dicho que haya imágenes de ella que no se puedan poner”.