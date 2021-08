Leo Messi rumbo a Paris: Los detalles de su despedida privada del Barça

Secreta, privada y extra oficial , así ha sido la fiesta que no vieron las cámaras. Messi se despide del Futbol Club Barcelona lleno de tristeza y llorando desconsoladamente. El futbolista dejaba así el club con el que ha llegado a lo más alto tanto profesionalmente cómo personalmente, pero no lo hacía solo con lágrimas, el astro del balón también lo hizo feliz y rodeado de amigos .

Aunque no se les ha visto en las redes sociales y no han posado junto al argentino, Shakira y Piqué también estuvieron en la última cena de Messi en Cataluñá. Una presencia que podría acabar con los rumores de mal rollo entre Shakira y Antonella, o aumentarlos al no verlas juntas en un posado online.