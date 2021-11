El destino de Omar Montes y Asraf Beno se cruzaba por primera vez en un sofá ante miles de espectadores y desde entonces la tensión entre ellos ha ido in crescendo . En esta ocasión, ha sido el cantante el que ha lanzado la primera piedra y ante los medios de comunicación invitaba al novio de Isa Pi a estudiar, aprender una profesión o hacer algo por su vida .

Omar Montes vio por la pantalla como su relación saltaba por los aires y no dudó en entrar en la casa para mirar a Asraf a los ojos. Desde ese momento sofá, la guerra entre ambos no ha cesado ni un momento y parece que no va a tener fin. Cuando los medios le han preguntado al cantante ha vuelto a lanzar un dardo al míster “Le recomiendo la fontanería, hacer cursos de FP que te enseñan un montón de cosas para buscarte la vida. Cualquier cosa que termine en “ía”, que lo aprenda”.