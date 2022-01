Parece que a pesar de que la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco continúa, al menos por el momento no habrá divorcio de Olga Moreno. Pero ¿Por qué? Se rumorea que la todavía mujer del exguardia civil no quiere firmar los papeles pero su amiga, Marta López, lo niega: “Puede tener un dolor muy grande pero no es una pataleta”.

Según la revista ‘Diez Minutos’, Olga Moreno asegura que ella y Antonio David Flores no se van a divorciar. Pero no solo seguirán siendo pareja legal, parece que también continuarán viviendo juntos en la casa familiar con los niños en Málaga.

Marta López, amiga personal de Olga, no sabe qué va a pasar, pero sí deja clara su opinión en ‘Ya es mediodía’: “No me creo que no vaya a haber divorcio”. ¿Por qué no se formalizará la separación? Se ha comentado que Olga no querría firmar enfadada por la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco, pero la colaboradora del ‘Fresh’ asegura que esto no es “ninguna pataleta” de Olga Moreno.