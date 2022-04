Olga Moreno, muy fastidiada: “Se arrepiente de haberse operado”

Tras varios días encerrados en el domicilio conyugal, Olga Moreno y Antonio David Flores han salido a la calle y lo han hecho bastante afectados. Según la reportera Adriana Dorronsoro , de ‘El programa de Ana Rosa’, el ex Guardia Civil tenía muy mala cara y su ex mujer sigue muy afectada por la operación de cirugía estética que se realizó hace unas semanas.

Primero lo hacía el ex Guardia Civil. El exnovio de Marta Riesco no tenía ganas de que le vieran y salía a toda velocidad del garaje del edificio subido a su moto. Las cámaras no han podido captar el momento, pero la cara del que fuera colaborador, era un poema “está superado”.