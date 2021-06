Los Ortega - Mohedano, en pie de guerra contra Jesús Mariñas: “Que hable de por qué no fue al entierro de Rocío Jurado”

Rosa Benito no ha anunciado ninguna demanda, pero sí ha gritado a los cuatro vientos que Mariñas es un oportunista “Si no dice lo que dice ahora mismo no se hablaría del libro y él lo que quiere es despertar el morbo para que se venda el libro”. Y le ha invitado a contar por qué no se atrevió a ir al entierro de la que se suponía que era su gran amiga “Si no es eso, no habla, Rocío le tenía un cariño muy grande, muy grande y sin embargo, cuando murió Rocío, qué tendría él que no fue al entierro, que hable de eso”.