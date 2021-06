Ortega Cano llama en directo a ‘Ya es mediodía’, afectado por su situación familiar: “Me encuentro regular porque este tipo de cosas no ayudan nada”

Ortega Cano, sobre Jesús Mariñas: “Es un caradura y no merece la pena ni hablarlo ni mentarlo”

Conchi, responde a Amador Mohedano: “¿Qué envidia? yo no tengo envidia a nadie”

El médico le ha dicho que tiene que llevar una vida tranquila y el torero se ha enfrentado a un fin de semana lleno de tensión y discusiones familiares. Ante el huracán familiar que ha desatado una llamada de teléfono, José Ortega Cano ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía Fresh’ para zanjar la polémica y pedir la paz familiar.

Ana María Aldón, esposa de Ortega Cano, se enfrentaba en directo en ‘Viva la vida’ a las acusaciones de no responder el teléfono a Conchi, su cuñada, que solo quería saber cómo se encontraba de salud el diestro. Ana María estallaba y aseguraba que a ella no le había llamado nadie. Momento que aprovechaba Amador Mohedano para de la nada comenzar a decir que Conchi lo que tenía era mucha envidia de Rocío Jurado.

Un sin sentido familiar que según ha confesado José Ortega Cano en directo a él no le está sentando nada bien “Me encuentro regular porque este tipo de cosas no ayudan nada, en tema del corazón ni en nada”. Y en un intento de zanjar la polémica, aclarar lo sucedido y que en la familia vuelva a reinar el buen rollo, ha intentado explicar lo sucedido “Mi hermana Conchi y mi hermano Paco fueron en el momento de mi operación, fueron a verme y estuvieron conmigo hasta que pasé al quirófano y luego cuando volví a planta… Se saludaron con Ana maría y estuvieron hablando del asunto del momento… Sobre el teléfono y las llamadas, puede que mi hermana en lugar de marcar a Ana María estaba llamando a mi teléfono o a otro teléfono y hubo una confusión y pensó que no le querían coger el teléfono, cosa que no cuadra… Es una confusión con el teléfono, que le ha pasado a mi hermana en varias ocasiones y no porque sea mi hermana, sino que son cosas de la edad que se pierde destreza para hacer las cosas”.

Asunto aclarado, Conchi es verdad que no llamó a Ana María ni una sola vez, se equivocó de teléfono. “No quiero que haya ningún problema entre Ana María y mi hermana o mi hermana y Ana María, ya tenemos bastante con lo que tenemos”, ha asegurado Ortega Cano antes de ver un vídeo resumen de lo sucedido en la familia durante el fin de semana.

Amador carga contra Conchi sin motivo aparente: “Tenía celos de Rocío Jurado”

“Esto está pasando entre gente más o menos civilizada y entre personas que tenemos una relación de familia, yo tengo una relación de familia con Rosa, Amador, con Gloria, con sus hijas… No tenemos que perder los nervios y tenemos que respetarnos”, ha asegurado Ortega muy afectado por los malos rollos y contando con el apoyo de Rosa que también ha reprochado a Amador su actuación “Amador estuvo desafortunado”.

Pero el maestro tiene claro que “Todos cometemos errores, hay que perdonar y pensar en el futuro y en cosas bonitas”, y que no quiere problemas con nadie. Bueno con nadie, si no hay que tenerlos porque está dispuesto a tomar medidas judiciales contra el libro de Jesús Mariñas “Opino que Mariñas, primero que es muy mayor, está caducó y segundo que ha sido siempre un caradura, si lo demanda Rocío, lo voy a demandar yo también y vamos a hacer una demanda global que lo único que ha hecho es chupar del bote… Es un caradura y no merece la pena ni hablarlo ni mentarlo”.

Conchi responde muy afectada: “Yo con mi hermano no tengo nada y con Ana María tampoco”

Mientras José Ortega Cano entraba por teléfono en ‘Ya es mediodía Fresh’ para zanjar los malos rollos familiares, Conchi, su hermana, hablaba con nuestra reportera Inma Rivas en el interior de su peluquería. Visiblemente afectada y sin querer entrar en mayores polémicas, Conchi ha asegurado que ya había hablado con su hermano, que ella no quiere ni tiene problemas con su familia “Si yo con mi hermano no tengo nada y con Ana María tampoco” y sobre todo, ha dejado claro que ella envida a Rocío Jurado no tenía “¿Qué envidia? Yo no tengo envidia a nadie”. Es más ha contado que se acostaba con ella la siesta y todo cuando se encontraba mal.

Conchi nos iba a contar ella misma cómo había vivido lo sucedido y la llamada de su hermano en directo, pero no se encontraba bien de salud y sus familiares le han pedido a la reportera que abandonara la peluquería porque la hermana del torero estaba teniendo la tensión muy alta.