Rosa Benito, muy enfadada: “Amador Mohedano, ya”

“Que hable de él, que tiene muchas cosas y muy enriquecedoras, pero no tiene que hablar de Conchi ni de nadie… Di que no, entra a todo, que no es su tema… Si hablaran de él, pues voy a defenderme, pero es que no está hablando de él”, ha asegurado una Rosa Benito cansada de que el padre de sus hijos sea siempre el perejil de todas las salsas.