Pánico, terror y mucho miedo, así han sido las última horas de la última generación que dicen mueve el mundo. Sin redes sociales, miles de personas han tenido que volver a la costumbre ancestral de hablar por teléfono, algo que para muchos era completamente nuevo. “He notado falta de aire y he dicho… “Uy, Samur” , aseguraba una María Pombo que hiperventiló al ver que no podía ni escribir un Whatsapp ni contarle a sus miles de seguidores lo que estaba haciendo en ese momento. Kiko Rivera también se despertaba con la alegría al ver que sus redes volvían a funcionar tras horas de descanso.

No olvidemos que Instagram se ha convertido en la fuente de ingresos de nuestros famosos con más seguidores y aunque, para muchos unas horas sin trabajar no supondrá mucho, otros sintieron que su forma de ganarse la vida se podía desvanecer de un momento a otro. “Tenía taquicardias, tenía que subir una publicidad y no podía, fue un drama”, aseguraba Marta López en el plató del Fresh tras vivir un auténtico momento de angustia. Alexia Rivas estaba sin embargo “muy tranquila” y convencida de que si alguien quería hablar con ella, la iba a llamar por teléfono.