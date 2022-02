Ángela Portero, sobre la muerte de Manolín: “Rocío Carrasco no ha ido al tanatorio ni al entierro de su tío”

A penas unas horas antes de que conozcamos a la familia no televisiva de Rocío Carrasc o en el especial de ‘Montealto’, ‘Licencia para hablar’ , Ángela Portero nos ha contado que será una noche agridulce ya que hace tan solo unos días fallecía uno de los miembros más veteranos de la famili a, el tío Manolí n, hermano de Rosario Jurado, la abuela de Rocío Carrasco.

Cuando estamos a punto de escuchar a la familia de Rocío Carrasco que sí ha permanecido a su lado todo este tiempo y que no suele aparecer en un plató de televisión. Ángela Portero nos ha hablado de sus familiares de Chipiona como de personas muy accesibles, que siempre han tenido buenas palabras para la prensa y nos ha dado una mala noticia, el fallecimiento de un miembro de la noticia.

“Uno de los miembros más veteranos de la familia, el hermano de la abuela de Rocío Carrasco, Rosario Jurado, Manolín, falleció hace apenas unas semanas… Las imágenes del documental las grabaron en verano. El hombre estaba fenomenal y en apenas una semana, ha fallecido, tenía muchos años… No saben si saldrá o no en el reportaje… el señor que aparece con Rocío en una terraza es hijo de Manolín”, ha asegurado la periodista antes de puntualizar a Alba Carrillo sobre la relación de cercanía que Rocío mantiene con su familia de Chipiona “Rocío Carrasco no ha ido al tanatorio ni al entierro de su tío”.