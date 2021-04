“¿Qué ha hecho Raquel Mosquera para ser la mala?”, Miguel Ángel Nicolás no entiende la falta de perdón de Rocío Carrasco

Tras escuchar a Rocío Carrasco hablar de la muerte de su padre y de cómo se terminó para siempre la relación que tenía con Raquel Mosquera, su esposa, en el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ han surgido muchas preguntas. Miguel Ángel Nicolás no entiende que Rocío sacara a la luz el tema del reloj cuando lo tiene ella en su poder “¿Qué ha hecho Raquel para ser la mala?” .

Ante el último episodio del desgarrador testimonio de su vida de Rocío Carrasco son muchas las opiniones surgidas y en la mesa del Fresh, Miguel Ángel Nicolás ha mostrado su incertidumbre ante la aparente falta de capacidad de perdón de la hija de Rocío Jurado “Me falta que perdone a las personas para poder avanzar” . Y no se refería solo al episodio de Raquel Mosquera sino también al momento en el que asegura que si fuera por ella jamás se habría reconciliado con su padre.

Isabel Rábago no ha estado de acuerdo con él y cree que Rocío Carrasco estaba reconociendo sus errores al asegurar que si no llega a ser por Fidel su padre se hubiera muerto sin haberse reconciliado. Mientras que la psicóloga Ana Villarubia ha explicado que perdonar no es nada fácil ya que “supone asumir responsabilidades y eso cuesta muchísimo”. Eso sí, considera que podría ser beneficiosos para Rocío “Perdonar implica reconciliarnos con una parte de nosotros mismas y en este caso con una parte de su propio padre”.