Rosa Benito no quiere volver a tener una relación sentimental con Amador Mohedano

Amador Mohedano ha dicho varias veces en televisión que está enamorado de Rosa Benito

La colaboradora de 'Ya es mediodía' está harta de Amador Mohedano

Rosa Benito está harta de Amador Mohedano. Su exmarido ha dicho públicamente que quiere reconciliarse con ella después de ocho años separados. Incluso reconoció estar “enamorado de Rosa Benito hasta las trancas”. Pero a la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no le han hecho ninguna gracias estas palabras.

Primero fue este lunes en el ‘Fresh’, donde Rosa Benito se declaró “cansada y aburrida” del “juego” de Amador. Dejó bien claro que no quería más acercamientos y que su historia se acabó hace mucho tiempo: “No quiero volver al pasado, he llorado mucho, creo que más que él, porque he visto situaciones donde he sufrido mucho”. Y sentenció: “¡Ya no puedo más, que me deje vivir en paz!”

Rosa Benito no se cree a Amador. Es más, duda de que sus intenciones sean honestas: “Cuando él estaba con una persona y yo como un perro no se acordaba de mí. ¿Ahora que está solo sí se acuerda de mí? ¡Pues no lo quiero a mi lado, es que no lo quiero!”.

Rosa Benito recuerda las “burradas” de Amador Mohedano

Después del programa, Rosa Benito insistió en su posición a través de sus redes sociales. “Me parece vergonzoso lo de este. Ahora me echa de menos, ya no se acuerda de esto y otras tantas burradas que ha hecho. ¡Qué poca vergüenza tiene! Soy una mujer autosuficiente y no necesito a un hombre a mi lado para nada. La vida me ha hecho muy fuerte, a palos… pero fuerte”, ha escrito.

Amador insiste en que está enamorado de Rosa Benito

Amador Mohedano ha confesado varias veces en televisión que sigue enamorado de su exmujer. La última fue en ‘Sálvame’, pero hace casi un año, durante su participación en ‘Ven a cenar conmigo’, el hermano de Rocío Jurado volvió a insistir: “Yo estaré enamorado de Rosa Benito toda la vida, hasta que me muera (…) Y sé que ella contestaría lo mismo”.

En ese momento, Amador ya tenía claro que las posibilidades de que volvieran a estar juntos eran remotas: “Para volver con Rosa tendría que tragar bastantes cosas de mi orgullo, y ella también”.

Rosa Benito responde a la declaración de amor de Amador Mohedano

Tras escuchar la declaración de amor de Amador en ‘Ven a cenar conmigo’, la colaboradora del ‘Fresh’ no se quedó callada y volvió a dejar clara su postura. “Yo pienso que una persona que está enamorada hasta las trancas no hace las cosas que tú me has hecho a mí (…) Cuando estás enamorado luchas por ese amor, no estás con otra persona. Porque él ha tenido muchas novias desde que no estamos juntos, ¿y ahora que está solo está enamorado de mí hasta las trancas? Vamos, por favor”.