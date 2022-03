"Yo personalmente no comparto que de esas opiniones públicamente, porque creo que las cosas que pasan en casa se quedan en casa. Entiendo lo que quiere decir, pero vi a algunos compañeros alegres de escuchar esos comentarios. No es la mejor etapa ni para mi padre ni para la familia en general. Ana es una persona a la que no le gustan las polémicas. Si se habla del tema de mi madre es porque los programas sacan esa información", comentaba la colaboradora.

"Ana siempre ha tenido su momento. No pasa nada porque en algún momento de la vida se caiga uno de ellos para reconstruirse a uno mismo. A ellos los veo bien, pero es normal que es normal que todo lo del alrededor les afecte", explica Gloria.



Tras las declaraciones de Gloria Camila, ha sido Rosa Benito la que una vez más ha dado su opinión: "Yo los he visto pocas veces, pero siempre que los he visto juntos los he visto muy bien y José la adora".