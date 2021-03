Rosa Benito, sobre el enfrentamiento de su ex y María Jiménez: “Amador Mohedano metió la pata hasta el fondo, a un pirómano no le puedes dar una caja de cerillas”

Y es que parece que según lo que dice Rosa y los dardos que ha lanzado, lo que pasaba con su cuñada es que la tenían y tienen mucha envidia “Le tienen que salir cristalitos en el estómago cuando pasen por Sevilla y vean auditorio Rocío Jurado y eso no es por salir borracha a un escenario … Es porque te lo has currado muchísimo desde que saliste de Chipiona con una maletita de cartón…”.

De nuevo, apoyando a su exmarido Rosa ha negado que se llevara nada “ Lo de la caja de Whisky, quien conoce a Amador Mohedano sabe que si es una caja de ginebra sí se la lleva pero de whisky no ha bebido nunca” . Y es que Rosa ha dejado claro que de ella y de Amador pueden decir lo que quieran, pero de Rocío Jurado, no: “A Amador Mohedano le puede llamar perro judío, a mí que me diga lo que quiera, pero de Rocío Jurado, no…”.

“Yo a Rocío Jurado no la he visto borracha nunca… A gustito a ti, borracha no”, ha asegurado Rosa quién además ha contado que en las míticas imágenes de Ortega Cano cantando eso de “Estamos tan a gustito”, se veía a Rocío y no estaba borracha ni mucho menos. Alba Carrillo ha querido reivindicar el lado feminista de Rocío Jurado, quién asegura que quería más para las mujeres sin perjudicar a los hombres y que siempre luchó por ello.