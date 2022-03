Rosa Benito tira de hemeroteca y saca los colores a Fran Rivera: “Este es un veleta como yo”

Rosa Benito ha recordado que Fran Rivera, estando ya casado con Eugenia Martínez de Irujo, hizo unas memorias en la revista del saludo en las que no solo no hablaba mal de la cantante sino que lo hacía bien y ha querido leernos el capítulo dos “Isabel Pantoja era buena con nosotras, nos cuidaba y estaba pendiente de todo lo que hacíamos en nuestras necesidades. Mentiría si dijera que tengo un mal recuerdo de ella… Cuando me casé, Kiko me trajo un fundón donde mi padre guardaba la espada y cuando se lo agradecí me dijo “esto te pertenece a ti”… Y digo yo, este es otro veleta cómo yo. Hoy te quiero, pero mañana no. Me dicen que yo soy una veleta, pero creo que hay más de uno… ¿Cuándo dice la verdad?”.