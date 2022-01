Rosa Benito, sobre la intervención de Rocío Flores: “Yo la entiendo, pero que pare aquí”

Tras escuchar a la propia Rocío contarle a sus seguidores cómo se encuentra y los motivos que le han llevado a someterse a una cirugía de pecho, Rosa Benito ha querido apoyarla públicamente “Yo la entiendo, me da mucho miedo… Ella ha perdido mucho peso, es una chica muy joven, habrá visto que la mama se le ha caído un poquito y se la habrá querido subir un poquito” . Eso sí, Rosa ha dejado claro que Rocío es una niña guapísima y que no necesita hacerse nada más, recordemos que el cambio de Rocío en los últimos tres años ha sido asombroso.

Rocío Flores se ha sometido a una intervención de pecho, una operación que llevaba años deseando realizarse y que por lo que está contando en las redes sociales su recuperación está siendo muy favorable “Voy evolucionando bien, pensaba que iba a ser mucho peor, pero no. No he tenido ningún dolor fuerte… Mañana podré verme, me harán las primeras curas y tendré que estar dos semanas haciendo un poco de vida tranquila”.