Rosa Benito, al límite y con los ojos llenos de lágrimas: “Estoy harta de morderme la lengua”

Rosa Benito no puede decir todo lo que sabe: “Si yo pudiera decir lo que he visto y he vivido, otro gallo cantaría”

Rosa Benito responde a Paloma García-Pelayo: “Estoy harta de que deis a entender que yo voy con Rocío para trincar a Amador Mohedano”

Rosa Benito y su paso por Mediaset: “Que se sepa que yo a esta casa le he dado muchísimo”

Alterada y con el corazón lleno de pena por no poder hablar con claridad y tener que aguantar que se le siga poniendo en duda a ella y a su familia, Rosa Benito ha dejado claro que está cansada de morderse la lengua y que ella ya le demostró a Rocío Jurado todo lo que le tenía que demostrar en vida. Y es que la da igual que ella se librara de la durísima critica de Rocío Carrasco a los Mohedano.

“Quién me conoce sabe que yo no tengo ningún guion, quien me conoce me frenáis, si yo pudiera decir lo que he visto y he vivido, otro gallo cantaría. Estoy harta de que me pongan en una situación en la que me tengo que morder la lengua. Nos están engañando, nos están engañando en muchísimas cosas, y su madre se hubiera muerto, sí, de ver en lo que ha llevado todo esto, en ver a esos dos niños, a los que adoraba. Y a ella la quería con locura… Si se tiene que poner de felpudo para que la pise su hija, se pone, era una persona a la que adoraba… Y cuando se habla de Gloria y Amador… Mi cuñada era muy feliz al lado de todos los suyos, era lo que más le gustaba en su vida… Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado, a mí nadie me ha regalado nada, yo he trabajado…”, ha comenzado Rosa Benito a responder a las acusaciones de tener un guion establecido y seguir las ordenes de alguien que le había lanzado su sobrina Rocío Carrasco.

Rosa Benito responde a Paloma García-Pelayo: “Estoy harta de que deis a entender que yo voy con Rocío para trincar a Amador Mohedano”

Además, ha querido dejarle claro a la periodista Paloma García-Pelayo que ella trabajaba con Rocío Jurado antes que su marido Amador Mohedano y que nunca ha querido trincar a nadie, lo suyo con Amador ha sido amor “García Pelayo… Se enteran de cosas, pero cuando yo las digo veinte mil veces, a mí no me hacen caso. Yo cuando empieza a trabajar con Rocío, la lleva Manolo Sánchez… Amador Mohedano iba con otros artistas porque los hermanos, él y el de la Durcal, Manolo no quería que fueran con sus hermanas… Yo me pongo a trabajar con Rocío… era una prueba, yo no había hecho camerinos, era una prueba. Dejo a mis hijos con 6 años y se queda con ellos mi hermana con 19 años recién muerta mi madre. Es mi cuñada la que me dice “Rosa quiero que te vengas a América”.

Y es que Rosa quiere que todo el mundo se entere de que es ella la que dijo que no se iba a ningún sitio si no era del brazo de su marido “Si vamos a América tiene que venir tu hermano porque yo no lo voy a dejar… los viajes eran de dos o tres meses. Estoy harta de que deis a entender que yo voy con Rocío para trincar a Amador Mohedano… Amador ha estado enamoradísimo de mí, ha hecho locuras por mí, hemos sido una pareja maravillosa, hago ‘Supervivientes’, dónde doy muchísimos a esta casa, me vuelvo loca…”.

Rosa Benito está cansada y ha querido que se la valore por su trabajo y por lo que vale “Si estoy aquí es porque valgo, no es ni por Rocío Jurado ni por Rocío Carrasco ni por la madre que me parió, estoy por mí”. Rosa ha recibido muchas ofertas para hablar en revistas y ganar mucho dinero, pero no ha querido dar ninguna exclusiva “Muchísimas y no he hecho ni una ni me apetece y también me han pedido volver a cosas que no había… Y si estoy aquí es porque hice lo de las cenas, gusté a la productora, a esta señora y a usted… Llevo dos años y medio y estoy muy agradecido… Que se sepa que yo a esta casa le he dado muchísimo”.

Rosa Benito defiende su verdad a capa y espada: "Si me tengo que ir de la tele me voy con la cabeza muy alta"