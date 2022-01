Rosa Benito da positivo en covid horas antes de acudir a ‘Ya es mediodía’: “Ahora unos días en casita”

Esta mañana ya se encontraba mucho mejor, pero antes de prepararse para acudir al programa ha querido realizarse un nuevo test para estar tranquila y se ha encontrado con una rayita de más. Su test ha dado positivo. “Llevo unos días con malestar (como gripe) me hacía la prueba y me daba negativo, hoy me encuentro bien. Así y todo antes de ir a mi puesto de trabajo me la he vuelto hacer, y me ha dado positivo. Ahora unos días en casita”, con estas palabras Rosa anunciaba su positivo en coronavirus y tranquilizaba a sus seguidores sobre su estado de salud.