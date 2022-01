Rosa Benito se reincorpora a ‘Ya es mediodía’ tras sufrir covid: “No he tenido ningún síntoma”

Después de 7 días dando positivo , Rosa Benito ha visto como la segunda rayita no se pintaba en su test de antígenos y podía regresar a su puesto de trabajo. Rosa Benito anunciaba en sus redes sociales que se había contagiado de covid, pero por suerte no ha sufrido ningún síntoma .

Tras 7 días recluida en su casa, Rosa Benito se ha sometido a una nueva prueba y ha visto como el covid ya se había marchado “Ayer di positivo, pero hoy ya negativa y además, me lo han hecho aquí”. Más guapa que nunca y muy contenta, Rosa se ha mostrado tranquila y nos ha contado que no había tenido casi ningún síntomas y que los que había sufrido había sido “Muy leves, no he tenido el problema ni del gusto ni el olfato, gracia a dios estamos bien”.