Rosa Benito responde a Rocío Carrasco: “Yo no he sido veleta en mi vida”

El zasca de ‘Rosa Benito’ a la Fábrica de la Tele: “Tienes una serie hecha donde sabes que este hombre ha hecho tanto sufrir a mi sobrina y… ¿Le sigues pagando?”

Rosa Benito, señala al equipo de ‘Sálvame’: “La he defendido ante todos estos que ahora la están poniendo de maravilla”

Rosa Benito: “Yo jamás he cambiado de opinión sobre Antonio David Flores”

Rosa Benito aseguró en ‘Ya es mediodía’ que quería escuchar a su sobrina Rocío Carrasco antes de pronunciarse sobre la relación que mantiene con su hermana menor Gloria Camila y visto lo visto, parece que hizo muy bien porque la hija de Rocío Jurado habló alto y claro, pero no solo de Gloria Camila. Sí, su sobrina tiene la sensación de que Rosa es “un poco veleta” y que se mueve “según le viene el aire”.

Dispuesta a responder a todas las afirmaciones que su familia está haciendo sobre ella y sobre su marido Fidel Albiac, Rocío Carrasco se sentó en el plató de ‘Montealto’ y dijo todo lo que pensaba. “Rosa es veleta, dependiendo de quién le dé el toque de atención”, así comenzó a hablar de la actitud que su tía Rosa lleva años demostrando. Rocío tiene la sensación de que Rosa actúa en función de las llamadas que le hacen y que cambia de opinión demasiado rápido.

“Yo soy muchas cosas, pero veleta no”, ha asegurado una Rosa Benito tranquila, segura y dolida una vez más por las palabras de su familia. Rosa ha vuelto a dejar claro que ella se ha pasado años defendiendo a Rocío Carrasco cuando los que ahora la veneran la ponían fina “La he defendido ante todos estos que ahora la están poniendo de maravilla, durante muchos, muchos años, ¿Ahí no era veleta? ¿Era la tita? Yo jamás he cambiado de opinión sobre Antonio David Flores… Cuando iba a ‘Sálvame’ yo me sentaba en una salita porque no quería coincidir con él”.

Por si alguien tenía alguna duda, Rosa ha recordado que lleva mucho tiempo trabajando en ‘Ya es mediodía’ y que no siempre ha hablado de Rocío Carrasco “Yo llevo aquí dos años y medio, no se sabía ni docuserie ni nada” y que sigue pensando lo mismo “Yo cómo mi madre lo digo aquí ahora “yo a mis hijos los defendería por encima del bien y del mal”. Eso sí, ha dejado claro que ella veleta no es y que no hay nadie que le diga lo que tiene que hacer “Yo veleta, no, yo tengo a mis hijos que me dicen “mamá, tranquilita”… Yo no soy la Rosa loca que entraba en todos los ruedos, yo estoy más pausada, más tranquilitas…”.

Además, Rosa ha aprovechado para recordar que los que ahora le bailan el agua a Rocío Carrasco, antes opinaban de otra forma muy distinta “No me he considera veleta en la vida, que cambie de opinión cómo ser humano sí… ¿Los que han cambiado de opinión también son veletas? Con el único que no he cambiado de opinión es con Antonio David Flores… Los padres es para educar y darle amor a los hijos para que ellos puedan transmitir amor a la gente… Con David siempre he tenido la misma actitud con él, no me ha hecho nada ni nadie cambiar de opinión…”.

Es más, Rosa ha dejado claro que ella lo sabía todo sobre la más grande “Mi cuñada era Jaimito, te lo contaba todo… hablo de la Mohedano, era muy familiar y compartía todo lo suyo con su gente…”. Y que ella no había visto la docuserie “Otra cosa, se hace la docuserie, una docuserie brutal, yo vi un capítulo y no quise ver más… No quiero nada que me haga sufrir. Yo vivo mi vida, dependo de mí y no quiero nada que me haga sufrir…”.