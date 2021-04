Hace cinco años que la hija de Rocío Jurado no pisa un plató de Mediaset y esta noche volverá a hacerlo para aclarar todas las dudas surgidas a raíz de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Una de las afirmaciones que hizo en esos programas fue que su exmarido, Antonio David, había logrado que se la vetara en programas y productoras de televisión para que no pudiera trabajar, pero en el ‘Fresh’ Rosa Benito ha discrepado. Ha comentado que ha trabajado en otros programas e incluso con la productora de La fábrica de la tele. Entonces, ¿por qué hace tanto que no la vemos en Mediaset? “Pienso que Rocío lo que no ha tenido es algo en un plató de aquí: Ana Rosa, ‘Sálvame’ y ‘Ya es mediodía”. Es decir, que opina que si no ha estado es porque “a lo mejor no hay un programa hecho para ella”.