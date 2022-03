El tirón de orejas de Rosa Benito a Rocío Flores: “Tenía que haber sido un poco más generosa”

Rocío Flores se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ , pero en esta ocasión no ha querido dar ningún detalle de su situación sentimental . La nieta de Rocío Jurado quiere que su relación de pareja siga siendo una parcela privada de su intimidad y no parece que ha sentado muy bien a nadie. Rosa Benito y Miguel Ángel Nicolás han tenido la sensación de que tenía que haber dicho algo más.

Tras escuchar la intervención de Rocío Flores en el programa en el que colabora, Alexia Rivas se ha mostrado muy crítica porque no entiende que pueda no decir nada y quedarse tan ancha cuando tanto ella como su novio son personajes públicos “Manuel fue a ‘Supervivientes’ y hace promociones en Instagram que tiene 60.000 seguidores. No se puede ser anónimo para unas cosas y querer meter la patita para otras” .

Pero Alexia no ha sido la única crítica con la actitud de Rocío, Miguel Ángel Nicolás ha dicho que él la tenía que dar un tirón de orejas y Rosa Benito, quién ha querido ver que Ro y Manuel seguían junto “Si lo pagan los dos es que siguen juntos o por lo menos viven juntos… No ha dicho si está o no está con Manuel”, le ha reprochado que no haya sido más generosa con el programa en el que trabaja.