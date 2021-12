Rosa Benito recibe una misteriosa invitación para ver 'El último viaje de Rocío': “Me invita La Fábrica de la tele, no me invita mi sobrina”

Rosa Benito, sobre la invitación: “Me la dio Caparrós y me dijo que era para hoy”

“Ayer me esperaron en la puerta para darme una invitación”, ha asegurado Rosa Benito haciendo saltar todas las alarmas. Rosa Benito ha sido la primera invitada a un estreno del que no sabemos ni fecha ni hora ni lugar, pero sí en el que se verá el tráiler de ‘El último viaje de Rocío’. Además, Rosa Benito ha querido recalcar que la invitación no venía de parte de su sobrina Rocío Carrasco.

Tras conocer la posible victoria de Raquel Mosquera en los juzgados contra Rocío Carrasco, Miguel Ángel Nicolás ha recordado el inminente estreno de la segunda temporada de la docuserie de la hija de Rocío Jurado y Rosa Benito ha contado lo que le había sucedido. Al parecer, Alonso Caparrós le esperó a la salida del programa para entregarle una invitación en la que se le invita al estreno del tráiler de ‘El último viaje de Rocío’.

“Si el último viaje de Rocío es recordar Houston, Chipiona… Me parece terrorífico”, ha asegurado una Rosa Benito que solo sabía que el estreno era hoy, pero que no tenía ningún tipo más de información. Sonsoles Ónega ha querido saber más, pero ella misma ha leído una invitación en la que no ponía ni hora ni lugar ni fecha.