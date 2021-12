Rosa Benito, sobre ‘El último viaje de Rocío’: “Yo siempre me he preguntado “¿Dónde estarán las cosas de mi cuñada?”’

A Rosa no le ha sorprendido que las cosas de Rocío llenen 18 contenedores, de hecho ha recordado que muchísimas cosas están en Chipiona y que Rocío Jurado lo guardaba todo “Hay muchísimas cosas, es normal… Ella sale de Chipiona en el año 61”. Eso sí, ha dejado claro que ella no sabía dónde estaban las cosas de la cantante “Yo no lo sabía y muchas veces me he preguntado "¿Dónde estarán las cosas de mi cuñada?" Me enteré ayer… yo pensaba que tenía que estar en un guarda muebles… Tenía armarios por toda la casa, en el garaje hizo armarios y guardaba trajes desde que ella salió desde Chipiona”.