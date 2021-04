Rosa Benito defiende a Rocío Flores: “Entre el padre y la madre le están marcando a hierro el maltratadora”

Una situación que según afirma su tía Gloria Camila no hace ningún bien a Rocío Flores y que ha llevado a Rosa Benito a pedir que pare esto de una vez. Rosa responsabiliza al padre y la madre por igual del daño que se está haciendo a Rocío Flores: “A mí me parece tan cruel todo lo que se está viviendo y diciendo de esta niña… yo no soy partidaria del maltrato ni al acoso, no me gusta el maltrato a nadie, pero esto pasó hace 10 años, tenemos derecho a vivir una nueva vida… Entre el padre y la madre, yo creo que a esta niña lo que le hace falta marcarle ahí con un hierro el maltratadora… Es un monstruo lo que se está pintando y lo que parece esta niña”.