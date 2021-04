Rosa Benito responde al “sufrimiento” de Rocío Carrasco: “Si ella me llama, voy a su lado sin preguntas”

Rosa: "No llamo a mi sobrina porque tampoco me siento preparada"

Rosa Benito ha contestado directamente a estas palabras y ha declarado los sentimientos que tiene por su sobrina: “Yo sé que ella me quiere y yo también la quiero. Ella me ha tenido siempre, como al resto de la familia y, si descuelga el teléfono, yo voy a estar ahí para lo que quiera sin hacer preguntas. Si Rocío me dice tita ven, hazme un arroz, lo que sea, yo voy a estar ahí. Si yo no la llamo es porque tampoco me siento preparada”.