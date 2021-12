El Rosa Pepi´s Dictionary ya está aquí: El diccionario de Rosa Benito y el inglés

Estaba en el punto de mira desde que comenzó el año, teníamos todas nuestras esperanzas puestas en ella, pero las clases de inglés no han sido el fuerte de Rosa Benito en 2021 . Miguel Ángel Nicolás tenía el deseo de tener un diccionario de nuestra Rosa y el Rosa Pepi´s Dictionary ya está aquí .

La colaboradora del fresh con más arte y más estilo, también nos ha mostrado su arte con los idiomas. A su manera y siempre sin perder la sonrisa, Rosa se ha atrevido con todos los anglicismos que se han puesto en su camino, supiera o no su significado . Ganas le ha puesto, pero el inglés y los términos más modernos siguen sin ser su fuerte, eso sí a nosotros nos ha regalado momentos inolvidables .

A ella no le ha hecho mucha gracia ver todas sus pronunciaciones todas juntas en un vídeo, pero si ha estado de acuerdo en eso de que la Benito cada vez que habla sentencia, como los grandes magistrados .

“Estoy muy feliz de seguir con vosotros, estoy muy contenta y doy gracias a Dios de que esto siga para adelante y que estemos todos juntos”, ha asegurado una Rosa sorprendida por la genialidad de los redactores y que un año más brilla con luz propia “Ha sido mi año, llevo varios años muy bien, interiormente estoy muy bien, sé lo que quiero. He tenido muchos miedos y el miedo lo único que hace es córtate tu vida y lo que necesitas. No quiero más miedo, soy una persona feliz y del pasado me quedo con la bueno”.