Fuentes cercanas a Sara Carbonero confirman que su operación de urgencias no es una recaída

Los médicos y la familia de Sara Carbonero han confirmado el éxito de la intervención quirúrgica de urgencia a la que ha sido sometida la periodista en la Clínica Navarra hace tan solo unas horas. Según han aseguran fuentes cercanas a Sara, la periodista no ha sufrido una recaída y la operación a la que se ha sometido no tendría nada que ver con su anterior enfermedad .

El lugar de la intervención y la urgencia de la misma he hecho pensar a los medios de comunicación que podría tratarse de una recaída del cáncer de ovarios que sufrió la presentadora en 2019 y que anunció así en sus redes sociales "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada".