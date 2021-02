Tras hacer pública su dolorosa experiencia con el Míster Daniel L.O. y unirse en la lucha a sus más de 129 víctimas ante una sentencia que no consideran justa , Sofía Suescun ha regresado al plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ para contarnos cómo vivió ella una situación tan desagradable para una niña de 14 años .

Claramente afectada por todo lo sucedido, Sofía ha explicado a sus compañeros del Fresh que ella sentía que algo no estaba bien, pero que confirmó los abusos y las grabaciones a las que estaba siendo sometida nada más ganar ‘Gran Hermano’ . Sofía Suescun vivía un terremoto de emociones ya que tras su pasó por el concurso dejó el anonimato y se convirtió en uno de los personajes más populares del momento .

Un momento convulso en el que recibió la llamada de la Policía Foral de Navarr a y en una sala junto a dos polícias vio los vídeos de ella desnuda y “con este señor tocándome” . Una situación que ella recuerda con mucho pavor “me moría de la vergüenza” y en la que “La policía casi me obligó a denunciar… A partir de ahí, lo denunciamos y el tiempo ha corrido en nuestra contra”.

Ante el sentimiento de vergüenza que Sofía aseguraba sentir, sus compañeros le han frenado y le ha explicado que ella no debería sentir ningún tipo de vergüenza porque ella, igual que cualquier chica que este en una situación similar, no tiene que sentir vergüenza porque no tienen la culpa de nada.