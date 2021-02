De nuevo con el corazón encogido, Sofía Suescun ha conectado con la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh’ para denunciar públicamente el acoso que sufrió por parte del responsable de la agencia de modelos Dana Models cuando tenía tan solo 14 años. A Sofía le cuesta muchísimo tratar el tema y antes de entrar en detalles concretos, ha querido lanzarle un mensaje a los colaboradores de otros programas de Mediaset, que han afirmado que ella no había denunciado al Míster y se han equivocado. “Me duele que han dicho que yo entré altiva, me enteré y estaba nerviosa, alterada, entiendo que me juzguen como personaje público, pero también soy una persona y en ese momento era una niña, pido respeto porque hay muchas niñas implicadas… Yo denuncie desde el primer momento, denuncie en 2015, lo que no he hecho ha sido pronunciarme”, aseguraba una Sofía todavía muy afectada y que pedía que ante todo la trataran como una mujer afectada y que respetaran el caso porque hay más de 100 chicas implicadas que lo están pasando muy mal.