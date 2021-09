Sonsoles Ónega responde a las advertencias sobre Rosa Benito: “¿Qué me quieres decir, Belén Esteban?”

Con todo el cariño que la profesa, Sonsoles ha querido responder al consejo que Belén Esteban le había enviado “¿Qué me quieres decir, Belén? Me has dejado preocupada, no me puedes decir esas cosas. Yo de Rosa Benito tengo la mejor de las opiniones porque con este equipo, no solo conmigo, se ha portado muy bien…”. Y es que aunque Miguel Ángel Nicolás ha explicado que en el Fresh es difícil llevarse mal con nadie y a Sonsoles Ónega en ocasiones se le olviden las cosas malas, de Rosa no pueden decir nada malo.