Rosa Benito lanza una petición a Rocío Carrasco: “Procura que a tu madre no le hagan daño porque creo que lo van a hacer”

“Siempre la he defendido, pero ahora me tenéis que perdonar, tengo otros problemas”, ha asegurado una Rosa Benito impresionada por el ingreso del padre de sus hijos y que no tenía cuerpo para más polémicas. Sin embargo, Rosa se ha recompuesto un poco y ha querido advertir a su sobrina de que se estaba abriendo una puerta que no debería abrirse nunca “Que procure que a su madre no le hagan daño porque creo que le van a hacer daño, van a salir cosas que no teneos que escuchar, ayer se sentó un señor a decir tonterías…”. Y es que la colaboradora del Fresh se teme lo peor.