Iván García se ha desplazado hasta Chipiona y ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía Fresh’ desde la puerta de La más grande , la casa de Amador Mohedano. Sin embargo, el hermano de la Jurado no tenía ninguna intención de hablar hoy ante los medios. Decimos no tenía porque estamos seguros de que estaba viendo a su ex por televisión y en el momento que Rosa se lo ha pedido, Amador ha respondido al telefonillo: “Amador sal un poquito, hazlo por mí” .

A Rosa se le han iluminado los ojos al hablar con el padre de sus hijos e incluso, ha asegurado sentirse celosa “Me he enterado que entró el otro día con Marta y eso me pone celosa” , pero le ha encantado escuchar eso de “Rosa siempre consigue lo que quiere” . El coqueteo entre ambos ha sido más que evidente, la cara de Rosa Benito se ha llenado de luz e Isabel Rábago ha tenido lo ha tenido claro “estos vuelven” .

Sin embargo, en la conexión con Amador no todo ha sido amor. Isabel Rábago ha querido saber si había llamado a su sobrina tras la emisión de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y se ha encontrado con un “Son tantas las veces que he llamado a mi sobrina… Yo ahora no tengo que llamar, ya he llamado mucho”, de su tío.