Antonio David Flores y Rocío Carrasco, dos versiones de una misma historia

Más llamativo es aun el diferente recuerdo que tienen cada uno de lo que opinaban Rocío Jurado y Pedro Carrasco de su relación. Rocío relataba entre lágrimas como su madre se tiró al suelo llorando y le suplicó que no se fuera con Antonio David Flores porque no le gustaba y su padre le dijo que le iba a arruinar la vida. Mientras que el ex guardia civil mantiene que su suegra sentía adoración por él “la abuela de mis hijos me adoraba y yo también”.