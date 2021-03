Con su habitual sonrisa contenida, Sofía ha mostrado su alegría por la participación de Alejandro Albalá en el reality del que ella se alzó ganadora: “Me alegro, a la tercera va la vencida”. Eso sí, Sofía espera que Alejandro no base su concurso en hablar del pasado y demuestre que puede ser un buen superviviente: “Espero que no base su concurso en hablar de sus ex como Chabelita y yo… Espero que haga un buen concurso y que demuestre tener fuerza. Desearle como exsuperviviente fuerza porque el año que vino a visitarme estuvo una semana y la verdad, que no demostró ser buen superviviente. Le vi muy decaído, muy de bajón, sin ganas de estar por allí… Quiero creer que este año tendrá ganas o las sacará de algún sitio”.