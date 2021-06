El “No tiene coño, no lo tiene” de Rocío Carrasco ha abierto las puerta de las pullitas entre los colaboradores del Fresh . Sí, Isabel Rábago ha reconocido abiertamente que Sonsoles Ónega nunca le da la razón, Nagore Robles que no soporta a Ángela Portero y que ve demasiado altiva a Rocío Flores y ya que estaban con los bloqueos de Whatsapp, Miguel Ángel Nicolás ha hablado de Jorge Javier Vázquez . ¡Qué tensión!

Estamos acostumbrados a escuchar a Isabel Rábago pedir que no se mezclen las cosas de fuera con la participación de los supervivientes en el concurso y Ángela Portero ha tenido la sensación de que su compañera cambiaba de opinión muy a la ligera porque le parecía estupendo que a Olga Moreno le hubieran puesto la ya mítica frase de Rocío Carrasco “No tiene coño, no lo tiene”. Una opinión que ha compartido Sonsoles Ónega. “Es muy raro que tú me des la razón a mí alguna vez” ha respondido Rábago encontrándose con un “No tienes moño” de la presentadora. Eso sí, todo de buen rollito.