Olga Moreno ha protagonizado la dinámica más polémica al encontrarse entre las frases el famoso ' No tiene coño, no lo tiene ' que Rocío Carrasco dijo sobre ella en su serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Sorprendida, la mujer de Antonio David ha comenzado a reírse preguntándose si alguno de sus compañeros podía haber dicho esas palabras.

La concursante ha acertado que sus compañeros habían dicho " Está siempre a la defensiva " y " Me veo en la final con ella ". La malagueña ha conseguido un pepito.

Gianmarco ha tenido peor suerte que su compañero y no ha acertado ninguna de las frases. Por lo tanto el italiano ha tenido que someterse a la ruleta de los castigos y no podrá comer caliente durante dos días

Melyssa tan solo ha logrado acertar la frase "No pesca porque no pasa demasiado tiempo en el agua si", por lo que no ha ganado ningún premio, pero tampoco ha sido castigada.