Las últimas imágenes de María José Campanario antes de anunciar su embarazo

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han dado una noticia bomba este martes 7 de diciembre en la revista 'Hola': van a ser padres de su tercer hijo. "Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo, estamos súper felices, muy muy contestos", ha asegurado la odontóloga en la publicación. Está de tres meses, "no sé cómo afectará mi enfermedad al embarazo, de momento estoy muy bien".

El diestro ha reconocido que fue una noticia inesperada, "¿quién me iba a decir a mí que volvería a ser padre con mi Andrea de 22 años, mi Julia de 18 y mi chico de 14?", y ha añadido, "volver a ser padre no me asusta para nada, me gusta también serlo en este momento en el que no tengo que viajar tanto y que lo voy a vivir de otra manera".