Nuevos interrogantes y misterios resueltos en el segundo capítulo de ‘El accidente’

Juan está enamorado de su cuñada. En ambos capítulos resultaba sospechoso que Juan no parara de hacerle fotos robadas a Lucía y que no quisiera separarse de ella en ningún momento. Todavía no lo podemos confirmar al cien por cien, pero una llamada de Juan a Lucía ha hecho saltar todas las alarmas . Al parecer, él no continuó conquistándola porque su hermano le dijo que estaba enamorado de ella.