El actor Filipe Duarte se incorpora al elenco de ‘El accidente’

Además, en el capítulo titulado ‘Los ángeles blancos’, Lucía no da crédito cuando encuentra a Lucas malherido en su garaje. El muchacho está aterrado y le ruega que avise a José, pero que no le diga nada a la Policía. Sin embargo, Lucas está muy débil por toda la sangre que ha perdido y Raimundo decide intervenir en la situación y él mismo sacarle la bala. Lucía se sorprende de que su padre tenga conocimientos médicos, pero acata sus órdenes aprovecha para llevarse la mochila de Lucas con la droga. Abrumada, se lo cuenta todo a Ramón, pero resulta que éste ya lo sabe y explica que no va a detener a José porque puede llevarle a João. Ramón le propone a Lucía que colabore para evitar que José vaya a la cárcel y que ella sea acusada de encubrirlo.