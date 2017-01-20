Este fin de semana en 'Qué tiempo tan feliz'
El aniversario de Lola Flores, el notición de Kiko Rivera y mucho más en ‘QTTF’
Este sábado a las 17.45h y el domingo a las 19.30h
20.01.17 | 13:43h.
'Qué tiempo tan feliz' recibe este fin de semana a Edurne, que nos contará las novedades de 'Got Talent'; Rosana, Antonio José y Mayumaná, qué nos cantarán su último single; y a Kiko Rivera, que nos dará una gran noticia. Además, celebraremos el cumpleaños de Lola Flores, viviremos la reaparición en televisión de Juan Tamariz y trataremos el tema de Bárbara Rey.
Y además...
Este sábado celebramos el aniversario del nacimiento de Lola Flores. Descubriremos el lado más espontáneo y divertido de la artista junto a algunos de sus familiares y amigos como Juan El Golosina, La Farruca y el actor y humorista Emilio Laguna con el que trabajó. Veremos cómo se comportaba La Faraona en su intimidad con imágenes nunca antes vistas en televisión. Un aniversario que coincide con el del hijo de Rosario Flores. Conectaremos en directo con "El lerele" para hablar con la familia en un día tan señalado.
La reaparición de televisión de Juan Tamariz qué nos sorprenderá con sus míticos trucos de cartas y comprobaremos por qué es uno de los magos más importantes del mundo. Edurne nos adelanta las novedades de la segunda temporada de "Got Talent" que arranca este sábado en Telecinco. Rosana nos interpretará la canción que da título a su último álbum "En la memoria de piel". Antonio José nos visita tras el éxito de su concierto de Madrid en el que ha colgado el cartel de no hay entradas y nos interpretará su último single "Tengo un corazón".
Y además, trataremos el gran tema de la semana: Bárbara Rey, con nuevos testimonios y documentos que arrojarán más luz a uno de los romances más controvertidos de la historia de nuestro país.
Y el domingo la visita de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja nos presenta su nuevo single "Sano juicio". María Teresa Campos entrevistará al famoso DJ que nos hablará de sus proyectos profesionales para para este año. Y además recibirá una gran sorpresa que le va a emocionar. Mayumaná nos presentará su nuevo espectáculo "Rumba", una propuesta diferente con la música de Estopa como banda sonora e hilo narrativo.
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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C.S.I. MIAMI
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'PASEO POR LAS NUBES, UN'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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UNA BODA PERFECTA
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UNA BODA PERFECTA
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CONQUÍSTAME
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'LOS CROODS: UNA AVENTURA PREHISTÓRICA'
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DCINE: 'BELLE'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CONVÉNZEME
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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ESPECIALES CIENCIA PARA TORPES
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ESPECIALES CIENCIA PARA TORPES
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ESPECIALES CIENCIA PARA TORPES
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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