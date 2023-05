El divertido lapsus de Juan José Ballesta que hace reaccionar a Christian Gálvez: "¡Si no estás ahí!"

Rafaella Carrá era la primera que intentar que sus compañeros acertasen, pero el actor ha decidido hacerlo con otra palabra, lo que ha hecho reaccionar a Christian Gálvez : "No, pero si no estás ahí. Tienes que pasar si quieres ir a otra palabra ". Lo que ha provocado las risas de todos los asistentes en el plató.

"Esto a mí me pasa por hablar, me estás diciendo que después de tres programas dices: 'Voy a empezar por la que me apetezca", ha dicho el presentador ante esto y el actor ha reaccionado partiéndose de risa